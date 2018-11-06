10:32 06.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харьковской области произошел взрыв бытового газа, пострадал мужчина

В поселке Новая Водолага Харьковской области в ночь на вторник, 6 ноября, прогремел взрыв.

В Харьковской области произошел взрыв бытового газа, пострадал мужчина

В одноэтажном доме на трех хозяев по улице Победы взорвался бытовой газ. После чего в доме начался пожар.

В результате инцидента пострадал человек. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, информация о происшествии поступила после пяти часов утра.

На месте происшествия выяснилось, что взрыв произошел в первой квартире, в результате чего повреждена часть дома, а именно стены и крыша квартир №2 и №3".

При этом до приезда спасателей огонь успел уничтожить диван.

В результате взрыва получил травмы брат владелицы квартиры, в которой произошел взрыв. Сейчас пострадавший госпитализирован в больницу Харькова.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Марселе, где накануне вечером обрушились два дома, девять человек пропали без вести. Среди пропавших семь жителей дома, расположенного на улице Обань, и двое прохожих. По состоянию на утро вторника, 6 ноября, их поиски продолжаются.


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