В Днепропетровской области на трассе сгорел автобус - ФОТО

По данным спасателей, инцидент случился около 13:30 на автодороге недалеко от поселка Дмитровка. Прибыв на место инцидента сотрудники ГСЧС ликвидировали сильное возгорание.

Согласно словам спасателей, люди самостоятельно покинули авто еще до их прибытия. В этот раз погибших и пострадавших нет.

"Огнем уничтожен автобус на площади 20 квадратных метров", - отметили в ГСЧС.

В настоящее время причину пожара устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре Киева произошел пожар в жилом доме. Из-за сильного огня люди, чтобы спастись выпрыгивали из окон.