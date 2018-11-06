19:52 06.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепропетровской области на трассе сгорел автобус - ФОТО

В Днепропетровской области на трассе Харьков-Симферополь загорелся автобус "Эталон". Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

В Днепропетровской области на трассе сгорел автобус - ФОТО

По данным спасателей, инцидент случился около 13:30 на автодороге недалеко от поселка Дмитровка. Прибыв на место инцидента сотрудники ГСЧС ликвидировали сильное возгорание.

Согласно словам спасателей, люди самостоятельно покинули авто еще до их прибытия. В этот раз погибших и пострадавших нет.

"Огнем уничтожен автобус на площади 20 квадратных метров", - отметили в ГСЧС.

В настоящее время причину пожара устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре Киева произошел пожар в жилом доме. Из-за сильного огня люди, чтобы спастись выпрыгивали из окон.


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