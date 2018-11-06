Под Харьковом Lexus сбил двух пешеходов

В результате аварии оба мужчины погибли на месте происшествия. Как сообщила пресс-служба Национальной полиции региона, дорожно-транспортное происшествие произошло после шести часов вечера.

На трассе возле поселка Солоницевка Дергачевского района погибли мужчины в возрасте 31 и 43 лет. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове автомобиль под управлением женщины-водителя совершил наезд на мужчину, который лежал на дороге. В результате ДТП он скончался.