11:55 06.11.2018 | Культура | Новости     Новости Украины
100207241:di

Лидер группы Dzidzio попал в ДТП

Солист группы Dzidzio Михаил Хома рассказал о том, как попал в ДТП на съемках новой картины "DZIDZIO Первый раз". 

Лидер группы Dzidzio попал в ДТП

Об этом певец сообщил в комментарии местным СМИ.

Как отмечается, актриcа Татьяна Лавская, которая играла таксистку, не обладала достаточным водительским стажем и не справилась с управлением автомобиля. В результате машина, в которой также на тот момент находился и сам Михаил Хома, вылетела на бордюр в аэропорту "Львов". 

Машину занесло прямо туда, где находилась съемочная группа. Авто влетело в технику, но никто из людй не пострадал. 

По словам артиста, больше всех разволновалась его мама, которая также принимала участие в сьемочном процессе.

"Мама сразу давай разбираться, выяснять, почему так произошло. Крики были на весь аэропорт. Я думаю: "Господи". Ну, мама хотела быть мамой всем мамам. К счастью, все разрешилось, мы вышли из этой ситуации", - отмечает исполнитель.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", фронтмен  группы Dzidizio Михаил Хома и певица Оля Цибульская поделились с фанатами радостной новостью, написав, что стали родителями Дениса.


Поделиться
Читайте также:
 
Депутаты вызвали для отчета в Раде представителей МВД и ГПУ Светлана Лобода планирует концертный тур по Германии Из жизни ушел известный джазовый музыкант Королева Британии Елизавета II нарушила правила ради Меган Маркл
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив