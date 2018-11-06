Лидер группы Dzidzio попал в ДТП

Об этом певец сообщил в комментарии местным СМИ.

Как отмечается, актриcа Татьяна Лавская, которая играла таксистку, не обладала достаточным водительским стажем и не справилась с управлением автомобиля. В результате машина, в которой также на тот момент находился и сам Михаил Хома, вылетела на бордюр в аэропорту "Львов".

Машину занесло прямо туда, где находилась съемочная группа. Авто влетело в технику, но никто из людй не пострадал.

По словам артиста, больше всех разволновалась его мама, которая также принимала участие в сьемочном процессе.

"Мама сразу давай разбираться, выяснять, почему так произошло. Крики были на весь аэропорт. Я думаю: "Господи". Ну, мама хотела быть мамой всем мамам. К счастью, все разрешилось, мы вышли из этой ситуации", - отмечает исполнитель.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", фронтмен группы Dzidizio Михаил Хома и певица Оля Цибульская поделились с фанатами радостной новостью, написав, что стали родителями Дениса.