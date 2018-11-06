На границе с Польшей в грузе торфа нашли 17 тысяч пачек сигарет - ФОТО

В пункте пропуска Краковец сотрудники таможни обнаружили в грузе фуры тайник с большим количеством контрабандных табачных изделий. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Как отмечается, в пункт пропуска грузовик прибыл сегодня после полуночи. За рулем автомобиля находился 53-летний житель Львовской области, который перевозил в Чехию топливные торфяные брикеты.
Cотрудники правоохранительных органов выяснили, что сигареты злоумыленники маскировали под топливные брикеты. Так, после разгрузки и полной проверки автомобиля таможенники обнаружили 16 600 пачек контрабандных сигарет (более 33 ящиков).
По словам пограничников, водитель не смог объяснить происхождение нелегального товара.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", В Краматорске силовики разоблачили базу в одном из гаражных кооперативов, в которой сохранялис табачные изделия.