Возле одного из арсеналов ВСУ обнаружили беспилотник

В запрещенной зоне вблизи одного из арсеналов Вооруженных сил Украины заметили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Как отмечается, подразделение радиоэлектронной борьбы немедленно перекрыло радиоканал управления беспилотником, что сделало невозможным его дальнейшее использование.
Кроме того, военные усилили очередную смену охраны арсенала, а мобильные патрули тщательно обследовали прилегающие к воинской части территории.
О неправомерном применении беспилотника возле воинской части сообщили Службе безопасности Украины и правоохранительным органам.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в небе над Лисичанском вертолет Ми-24 сбил разведывательный беспилотник Орлан-10. Экипаж вертолета Ми-24 на практике проверил полученные навыки борьбы с беспилотными летательными аппаратами.