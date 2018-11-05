13:32 05.11.2018 | Происшествия | Новости
100207177:di

Во Франции в центре Марселя рухнул жилой дом - ФОТО

В понедельник, 5 октября, во Франции в городе Марсель обрушился шестиэтажный дом.

Во Франции в центре Марселя рухнул жилой дом - ФОТО

Об этом сообщили местные власти в социальной сети Twitter.

Информация о пострадавших или погибших пока не поступала. На данный момент ведутся эвакуационные работы.

Нa опубликованных виднo кучу мусора и деревянных балок. Известно, что дом, который обвалился, был шестиэтажным.

Пока жителей города предупредили о происшествии и просят не приближаться к месту инцидента. Местные власти также обратились к людям с просьбой не подходить и не отвлекать работников экстренной службы.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в мексиканском штате Нуэво-Леон рухнул торговый центр. В результате инцидента погибли семь человек, еще девять считаются пропавшими без вести.


Поделиться
Читайте также:
 
Рафаэль ван дер Варт завершил карьеру В Тернополе отменили повышение тарифов на проезд Укрпошта ввела новый тариф для посылок из Узбекистана Как европейцы пытаются спасти договор о ядерном разоружении
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив