Во Франции в центре Марселя рухнул жилой дом - ФОТО

Об этом сообщили местные власти в социальной сети Twitter.

Информация о пострадавших или погибших пока не поступала. На данный момент ведутся эвакуационные работы.

Нa опубликованных виднo кучу мусора и деревянных балок. Известно, что дом, который обвалился, был шестиэтажным.

Пока жителей города предупредили о происшествии и просят не приближаться к месту инцидента. Местные власти также обратились к людям с просьбой не подходить и не отвлекать работников экстренной службы.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в мексиканском штате Нуэво-Леон рухнул торговый центр. В результате инцидента погибли семь человек, еще девять считаются пропавшими без вести.