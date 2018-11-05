15:31 05.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Житомирской области в двойном ДТП погиб пенсионер - ФОТО

На 24 км автодороги Житомир - Черновцы произошло дорожно-транспортное происшествие, вследствие чего погиб пенсионер. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Житомирской области.

В Житомирской области в двойном ДТП погиб пенсионер - ФОТО

По данным правоохранителей, авария случилась вблизи поселка Рудня-Почта. Там водитель автомобиля Toyota Coaster, 47-летний житель Хмельницкой области, двигаясь в направлении Житомира, совершил наезд на пешехода, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода. От полученных телесных повреждений погиб 67-летний мужчина на месте происшествия.

"Мужчину от удара отбросило на полосу встречного движения, где его сбил автомобиль Mercedes Vito под управлением 46-летнего жителя г. Хмельницкий", отметили сотрудники полиции.

В настоящее время все обстоятельства ДТП выясняются. Следователи проводят расследование, допрашивают свидетелей.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в городе Ровно по улице Севастопольской пьяный водитель иномарки сбил двух подростков. 

 


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