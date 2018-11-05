В Житомирской области в двойном ДТП погиб пенсионер - ФОТО

По данным правоохранителей, авария случилась вблизи поселка Рудня-Почта. Там водитель автомобиля Toyota Coaster, 47-летний житель Хмельницкой области, двигаясь в направлении Житомира, совершил наезд на пешехода, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода. От полученных телесных повреждений погиб 67-летний мужчина на месте происшествия.

"Мужчину от удара отбросило на полосу встречного движения, где его сбил автомобиль Mercedes Vito под управлением 46-летнего жителя г. Хмельницкий", отметили сотрудники полиции.

В настоящее время все обстоятельства ДТП выясняются. Следователи проводят расследование, допрашивают свидетелей.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в городе Ровно по улице Севастопольской пьяный водитель иномарки сбил двух подростков.