17:12 05.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ужгороде водитель с ворованной брусчаткой сбил патрульную - ФОТО

В Ужгороде сотрудники правоохранительных органов преследуют водителя, который украл тротуарную брусчатку. Об этом сообщает Мукачево.net со ссылкой на управление патрульной полиции.

В Ужгороде водитель с ворованной брусчаткой сбил патрульную - ФОТО

Как отмечается, сообщение об инциденте поступило к правоохранительным органам около 4:00 часов, 5 октября. По предварительным данным, неизвестный мужчина грузит в свой автомобиль вещи, которые ему точно не принадлежат. На место кражи был отправлен экипаж полиции и криминалистов.

Согласно данным патрульных, на месте ЧП они увидели мужчину, который складывал в свою машину тротуарную брусчатку. На вопрос откуда у него брусчатка, злоумышленник ответил, что взял ее с автобусной остановки потому что ему надо домой.

"Правоохранители вызвали следственно-оперативную группу, тогда мужчина начал сопротивляться патрульным, сел в авто и попытался скрыться. Он наехал на полицейскую, женщина получила ряд травм", – отметили в полиции.

Вместе с тем сотрудники правоохранительных органов подчеркнули, что мужчина был задержан на улице Грушевского.

Жителя Ужгорода подозревают в краже и нанесении телесных повреждений правоохранителю при исполнении им служебных обязанностей. Правовую квалификацию устанавят следователи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на столичной улице Институтской приступили к обустройству выполненного из разноцветной брусчатки перехода. 


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