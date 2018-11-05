В Польше в аварию попал автобус с украинцами, есть травмированные

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили семь человек. Всех их скорая помощь увезла в больницу.

Как сообщает Польское Радио, инцидент произошел возле города Бохня на автостраде А4. Тут на 453-м километре автомагистрали на высоте местности Прошувки столкнулись сразу четыре легковых автомобиля и автобус.

В полиции сообщили, среди раненых есть беременная женщина и двое детей. Врачи оказали травмированным медицинскую помощь на месте, а затем отправили в больницу для дальнейшей диагностики. Остальных 72 пассажиров автобуса было отправлено в школу города Прошувки, где они ожидают предоставления им другого автобуса.

О происшествии было сообщено в прокуратуру.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ивано-Франковской области в воскресенье, 4 ноября, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.