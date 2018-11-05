В Луцке на автомойке в результате стрельбы погиб мужчина

В результате инцидента погиб один человек. Еще двое получили ранения. Как сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, информация о стрельбе на улице Набережной поступила около трех часов дня.

Скорая помощь увезла в больницу двоих мужчин с огнестрельными ранениями. В городе введен оперативный план "Сирена", полиция разыскивает злоумышленников.

Всего, по данным полиции в стрельбе приняли участие около 15 человек - по семь-восемь человек с каждой стороны.

Стрельба произошла внутри кафе на территории автомойки. Данных о том, что кто-то пострадал на улице пока нет, - сообщил начальник следственного управления Александр Климовский, добавили, что правоохранителям о происшествии сообщили не участники стрельбы, а очевидцы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве, в одном из дворов на Харьковском шоссе, мужчина совершил суицид, подорвав себя гранатой. По предварительной информации, погибший - 24-летний уроженец Полтавской области. Молодой человек подорвал себя гранатой под домом своей девушки, которая находилась в своей квартире вместе с другим.