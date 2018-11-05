В Ивано-Франковской области легковушка врезалась в грузовик, погибли два человека - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Как сообщает пресс-служба полиции области, авария произошла в селе Старые Кровотули Тисменицкого района.

Водитель легкового автомобиля Opel Vectra, который двигался в направлении Черновцов, на участке автодороги Стрый-Черновцы-Мамалыга не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. После сильного удара водитель Opel Vectra и его 20-летний пассажир от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия.

Полиция открыла факту аварии уголовное дело по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Израиле в воскресенье, 4 ноября, произошло столкновение грузовика и микроавтобуса. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек. Еще пять пассажиров получили травмы.