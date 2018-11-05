07:59 05.11.2018 | Происшествия | Новости
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В Багдаде произошла серия взрывов, восемь человек погибли

В ночь на понедельник, 5 ноября, в разных районах иракского города Багдад прогремела серия взрывов.

В Багдаде произошла серия взрывов, восемь человек погибли

В результате террористического акта по предварительным данным погибли восемь человек. Еще 16 человек получили ранения.

Как сообщает Anadolu Agency, ссылаясь на информацию местной полиции, взрывные устройства сработали в шести разных кварталах столицы Ирака.

На данный момент ни одна из возможных группировок не взяла на себя ответственность за теракты. Вместе с тем власти страны уверены, что за происшествием может стоять террористическая организация "Исламское государство".

Напомним, в Ираке произошло два теракта, есть жертвы.

Как сообщал УРА-Информ, в полиции заявили, что две бомбы взорвались в бывших опорных пунктах группировки "Исламское государство" в центральной части Ирака, в результате чего погиб один человек и ранены по меньшей мере 16.


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