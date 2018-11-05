10:36 05.11.2018 | Общество | Новости
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Умер основатель известного бренда

Во Франции скончался Ален Шевалье, один из основателей международного концерна по производству предметов роскоши Louis Vuitton Moet Hennessy. 

 

Умер основатель известного бренда

Об этом сообщило французское издание Le Figaro.

Известный основатель умер в возрасте 87 лет во французском городе Межев в четверг, 1 ноября, но о его смерти стало известно в воскресенье, 4 ноября.

Ален Шевалье основал группу компаний LVMH в 1987 году совместно с Анри Ракамье. В настоящее время концерн объединяет 70 брендов, в том числе Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy и Kenzo). Годовой оборот группы составил в 2017 году €42,6 млрд.

Соболезнования в связи со смертью Шевалье уже выразил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Шевалье посвятил свой ум и талант службе политике и индустрии, он стремился своим видением и целеустремленностью сделать Францию лидером в сфере товаров класса люкс", - идет речь в сообщении пресс-службы главы французского государства.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Джильберто Бенеттон, один из основателей компании Benetton Group и бренда одежды United Colors of Benetton, умер на 78-м году жизни.


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