01:00 05.11.2018 | Происшествия | Новости
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Над Канадой в небе столкнулись два самолета

В небе над канадским селом Карп в воскресенье, 4 ноября, столкнулись два самолета.

Над Канадой в небе столкнулись два самолета

Один из них в результате столкновения потерпел крушение. Вместе с тем другому удалось приземлится.

Как сообщает телеканал CBC News, инцидент произошел в 30 километрах от столицы страны Оттавы после пяти часов вечера по киевскому времени. В небе столкнулись небольшой и большой самолеты.

Один из них, как отметили в полиции, после столкновения упал в поле рядом с McGee Side Road.

Другой самолет после аварии был направлен в международный аэропорт Оттавы, там он удачно приземлился. Количество людей, находившихся на борту обоих самолетов в полиции не сообщили. Также правоохранители не комментируют информации о пострадавших.

На месте катастрофы работают спасатели, врачи и полицейские.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Париже в четверг вечером, 31 октября, в аэропорту Руасси - Шарль де Голль столкнулись два пассажирских самолетов. К счастью, никто из людей во время аварии не пострадал.


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