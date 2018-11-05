10:12 05.11.2018 | Культура | Новости
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Известного голливудского актера арестовали

В пятницу, 2 октября, 60-летнего американского актера Алека Болдуина  арестовали в Нью-Йорке.

Известного голливудского актера арестовали

Об этом сообщают международные издания.

Пострадавший, мужчина 49 лет был доставлен в больницу, а Болдуин - в полицейский участок. Актеру выдвинули обвинения в нападении.

В тот же день Алек вышел из-под ареста и прокомментировал инцидент в своем микроблоге Twitter, заявив, что никого не бил, и обвинения против него фальшивые.

Известно, что кинозвезда предстанет перед Уголовным судом Нью-Йорка.

По словам очевидцев, конфликт произошел на месте для парковки вблизи Десятой улицы и Пятой авеню. Друг Болдуина держал место для его автомобиля, но на нем припарковался другой водитель, это и вызвало бурную реакцию актера.

В прошлом не раз появлялись сообщения о том, что Болдуин неоднократно применял физическое насилие в отношении репортеров.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", В США скончался актер, ставший прототипом для персонажа консольной игры "Супер Марио".


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