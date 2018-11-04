В Соломенском районе водитель элитной иномарки на огромной скорости протаранил припаркованную легковушку - ФОТО

По предварительной информации, водитель BMW, двигаясь в направлении Соломенской площади, на скорости ударил Chevrolet, влетел в бордюр и опрокинулся на автобусную остановку.

В результате ДТП никто серьезно не пострадал, оба шофера отделались легким испугом. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что рулевой "немца" находился в состоянии алкогольного опьянения.

Драгер показал в крови водителя BMW 1,93 промилле. Мужчина вел себя нагло, отрицал свою вину и пытался оказать сопротивление при задержании.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Ровно по улице Севастопольской пьяный водитель иномарки сбил двух подростков.