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В Соломенском районе водитель элитной иномарки на огромной скорости протаранил припаркованную легковушку - ФОТО

На Воздухофлотский проспекте, 27 пьяный водитель BMW влетел в автобусную остановку, зацепив припаркованный рядом автомобиль. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Соломенском районе водитель элитной иномарки на огромной скорости протаранил припаркованную легковушку - ФОТО

По предварительной информации, водитель BMW, двигаясь в направлении Соломенской площади, на скорости ударил Chevrolet, влетел в бордюр и опрокинулся на автобусную остановку.

В результате ДТП никто серьезно не пострадал, оба шофера отделались легким испугом. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что рулевой "немца" находился в состоянии алкогольного опьянения.

Драгер показал в крови водителя BMW 1,93 промилле. Мужчина вел себя нагло, отрицал свою вину и пытался оказать сопротивление при задержании. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Ровно по улице  Севастопольской пьяный водитель иномарки сбил двух подростков.


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