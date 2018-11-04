10:51 04.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве лихач на "евробляхах" впечатался в пешеходный тротуар - ФОТО

В Киеве на проспекте Победы водитель BMW на огромной скорости протаранил два дерева. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве лихач на

По предварительной информации, рулевой иномарки на еврономерах, не справился с управлением машины, вылетел с проезжей части на тротуар, проехал по нему несколько десятков метров, а затем влетел в зеленую зону, при этом снес два дерева.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что водителя и пассажиров в автомобиле не было, были опрошены очевидцы случившегося. Несколько людей услышали резкий хлопок, после чего из машины водитель и трое пассажиров и скрылись в неизвестном направлении.

На месте аварии работал экипаж патрульной полиции. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Ровно по улице Севастопольской пьяный водитель иномарки сбил двух подростков.


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