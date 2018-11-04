В Хмельницкой области местные жители наткнулись на снаряд времен ВМВ

Сообщается, что взрывоопасный предмет был обнаружен накануне в поселке Кадиивка Ярмолинецкого района Хмельницкой области.

Специальная группа пиротехников Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования обнаружила боеприпасы, изъяла их и успешно ликвидировала на территории полигона.

ГСЧС еще раз обращается к гражданам с оговоркой соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов. Ни в коем случае не берите их в руки, не перевозите, не разбирайте, тем более, не бросайте их в огонь - это очень опасно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Мерефа Харьковской области на территории частного домовладения взорвался снаряд, вследствие инцидента погиб 38-летний мужчина. Погибший оказался хозяином дома.