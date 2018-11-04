В Италии число жертв приближается к 30

Смертельная непогода на острове Сицилия сегодня унесла жизни 12 человек. Таким образом общее число погибших от штормов, которые охватили Италию, достигло 29 человек.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на местных чиновников, проливные дожди вызвали оползни и наводнения. Тут в регионе Палермо погибли десять человек. Еще два смертельных случая произошли в районе сицилийского городка Агридженто, когда машину похоронило под оползнем, сообщил еще один чиновник.

До сих пор есть пропавшие без вести, - добавили в префектуре города на Сицилии.

Итальянское агентство по вопросам гражданской защиты заявило, что количество смертей, вызванных непогодой, составляло 17, за исключением случаев смертей на Сицилии.

Напомним, непогода обрушилась на многие районы Италии в прошлое воскресенье, 28 октября.

Как сообщал УРА-Информ, за неделю в Италии 20 человек погибли в результате непогоды, уничтожившей тысячи гектаров леса на севере страны.