12:29 04.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Донецкой области в течении суток в результате пожаров погибло 3 человека

Сотрудники Государственного пожарного отряда Главного управления Донецкой области приняли участие в трех спасательных операциях по ликвидации пожаров в частных домовладениях. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС Украины. 

В Донецкой области в течении суток в результате пожаров погибло 3 человека

В поселке Волноваха около линии разграничения в жилом доме возник пожар, в результате которого погибла женщина, 1964 года рождения. На место пожара были направлены спасатели 11-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления, обстоятельства инцидента будут устанавливать правоохранительные органы.

В тот же день в 14:12 в жилом доме расположенном в пгт. в Новотроицкое Волновахского района возник пожар, в результате которого погиб человек.

От Главного управления привлекалось 1 единица техники и 4 человека личного состава.

Также в 14:56 в заброшенной здания расположенного по ул. Машиностроительной в г.. Мариуполь возник пожар, в результате которого погиб человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Днепре на пожаре погибла молодая семья - жертвой огня стал 2-годовалый ребенок.


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