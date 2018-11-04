В Донецкой области в течении суток в результате пожаров погибло 3 человека

В поселке Волноваха около линии разграничения в жилом доме возник пожар, в результате которого погибла женщина, 1964 года рождения. На место пожара были направлены спасатели 11-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления, обстоятельства инцидента будут устанавливать правоохранительные органы.

В тот же день в 14:12 в жилом доме расположенном в пгт. в Новотроицкое Волновахского района возник пожар, в результате которого погиб человек.

От Главного управления привлекалось 1 единица техники и 4 человека личного состава.

Также в 14:56 в заброшенной здания расположенного по ул. Машиностроительной в г.. Мариуполь возник пожар, в результате которого погиб человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Днепре на пожаре погибла молодая семья - жертвой огня стал 2-годовалый ребенок.