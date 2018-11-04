10:00 04.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На востоке Украины неспокойно: боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных

За прошедшие сутки на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований 20 раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ. Об этом передает пресс-служба ООС.  

На востоке Украины неспокойно: боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных

Противник активизировался ближе к полуночи. Из минометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял украинские позции вблизи населенных пунктов Золотое, Шумы, Авдеевка, Пески, Невельске, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Широкино.

В районах Авдеевки, Гнутово и Новотошковского пророссийские боевики запустили 10 противопехотных мин калибра 82 мм

На Мариупольском направлении боевики применяли запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские установки, украинские военные вынуждены были дать достойный отпор. 

Как сообщалось в "УРА-информ", глава украинского государства Петр Порошенко глубоко убежден, что сейчас правительство Российской Федерации продолжает использовать коварные методы для осуществления своей политики. И Украина остается тем щитом, который защищает границы Европы от замыслов страны-агрессора.


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