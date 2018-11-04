15:37 04.11.2018 | Происшествия | Новости
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Греческие острова накрыла мощная волна землетрясений

 В Ионическом море у берегов туристических районов Греции произошло кинетического землетрясение. Об этом передает  

Греческие острова накрыла мощная волна землетрясений

Первые толчки были зафиксированы около столицы Греции, около острова Закинф. Эпицентр толчков находился в 253 км от Афин и в 27 км. Сейсмологи предупредили граждан о срочной эвакуации повторного удара стихии, который накрыл местность спустя 20 минут.

Вторая сейсмологическая активность была зафиксирована на 285 км от Афин и в 73 км от того самого туристического острова. Очаг залегал на глубине 10 км.

Напоследок архипелаг накрыло третье землетрясение. Удар оказался самым мощным из трех - магнитудой 4,9. Его эпицентр находился в 47 км от острова Закинф. 

В результате инцидента пострадало 25 человек, всем им была предоставлена срочная медицинская и психологическая помощь.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Чили произошло мощное землетрясение


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