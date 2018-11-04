17:22 04.11.2018 | Происшествия | Новости
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Боевики "Талибана" совершили успешное покушение на мэра одного из американских городов

В столице Афганистана Кабуле застрелили мэра американского города Северный Огден Брента Тейлора. Об этом передает CNN.

Боевики

Согласно опубликованной информации, мэр города Северный Огден попал в перестрелку в одним из отрядов террористической организации "Талибан" на севере Афганистана. Его и еще одного американского военнослужащего убили из автоматического оружия в ходе ночного нападения.

Сейчас известно, что Брент Тейлор, офицер Национальной гвардии штата Юта, отслужил два срока в Ираке и Афганистане. Мужчина имел прекрасную боевую выучку, был командующим и принимал участие в боевых учениях НАТО, но это не уберегло его от смерти от рук боевиков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно представитель США в Афганистане Залмай Халилзад подтвердил информацию о том, что американцы готовы пойти на переговоры с талибами без выполнения последними каких-либо условий США.  


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