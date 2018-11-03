05:00 03.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львовской области глава РГА требовал от местных "дань" за поручительство в земельных вопросах

На Львовщине полиция задержала на взятке в тысячу долларов США председателя РГА. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции. 

Во Львовской области глава РГА требовал от местных

Сообщается, что председатель РГА требует от предпринимателя тысячу долларов США взятки. За указанную сумму чиновник обещал посодействовать в принятии на сессии райсовета решение об утверждении технической документации по нормативной оценки земельного участка на подотчетной ему территории.

За дополнительную сумму чиновник обещал "быстро посодействовать" в положительном принятии дальнейшего подписания договора аренды указанного земельного участка сроком на 20 лет для реконструкции и эксплуатации цеха по изготовлению биотоплива.

 Чиновника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ему грозит 10 и более лет лишения свободы без права на повторное занятие аналогичной должности. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полиция в Харьковской области задержала за взятку чиновницу ГФС.


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