Во Львовской области глава РГА требовал от местных "дань" за поручительство в земельных вопросах

Сообщается, что председатель РГА требует от предпринимателя тысячу долларов США взятки. За указанную сумму чиновник обещал посодействовать в принятии на сессии райсовета решение об утверждении технической документации по нормативной оценки земельного участка на подотчетной ему территории.

За дополнительную сумму чиновник обещал "быстро посодействовать" в положительном принятии дальнейшего подписания договора аренды указанного земельного участка сроком на 20 лет для реконструкции и эксплуатации цеха по изготовлению биотоплива.

Чиновника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ему грозит 10 и более лет лишения свободы без права на повторное занятие аналогичной должности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно полиция в Харьковской области задержала за взятку чиновницу ГФС.