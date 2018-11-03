В Ровенской области иномарка попала под колеса лесовоза - ФОТО

По предварительной информации, водитель BMW-520 не справился с управлением и въехал в автомобиль ЗИЛ-131, который двигался по встречной полосе. Примечательно, что рулевой ЗИЛа двигался с приглушенный светом фар в темное время суток.

Водитель грузовика, в свою очередь, в результате удара потерял управление, из-за чего машина съехала на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с иномаркой Chevrolet Nubira.

В результате столкновения легковое авто загорелось. Пассажир погиб в транспортном средстве еще до прибытия медиков, его брат скончался уже карете скорой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на Житомирском шоссе Range Rover протаранил элитный Porshe.