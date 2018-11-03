07:00 03.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100207048:roman

В Ровенской области иномарка попала под колеса лесовоза - ФОТО

На автодороге Киев-Ковель-Ягодин в Ровенской области в результате ДТП погибло два человека. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Ровенской области иномарка попала под колеса лесовоза - ФОТО

По предварительной информации, водитель BMW-520 не справился с управлением и въехал в автомобиль ЗИЛ-131, который двигался по встречной полосе. Примечательно, что рулевой ЗИЛа двигался с приглушенный светом фар в темное время суток.

Водитель грузовика, в свою очередь, в результате удара потерял управление, из-за чего машина съехала на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с иномаркой Chevrolet Nubira.

В результате столкновения легковое авто загорелось. Пассажир погиб в транспортном средстве еще до прибытия медиков, его брат скончался уже карете скорой. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на Житомирском шоссе Range Rover протаранил элитный  Porshe.


Поделиться
Читайте также:
 
Франция продолжает усиливать геополитическое влияние в Африке Угандийский "мясной банан" может стать национальным блюдом Африки Угандийский "мясной банан" может стать национальным блюдом Африки Киевлянам на год придется забыть о прогулках Андреевским спуском
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив