В Пакистане зарезали основателя региональной ячейки "Талибана"

Сообщается, что Сами был зарезан в своем доме в Равалпинди, рядом с Исламабадом. Сын уль-Хаки в момент совершения преступления не смог помочь отцу, так как, по его словам, нападавших было несколько, и они были вооружены огнестрелами. Он вынужден был спрятаться в спальне и дожидаться приезда полиции.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан осудил убийство и призвал правоохранителей срочно начать уголовное производство и объявить в розыск пропавших. Он пообещал денежное вознаграждения любому, кто предоставит информацию о местонахождении убийц муфтия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ИГИЛ готовиться штурмом брать сирийский лагерь для беженцев в Иордании.