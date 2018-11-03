10:57 03.11.2018 | Происшествия | Новости
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В Пакистане зарезали основателя региональной ячейки "Талибана"

Вчера, 2 ноября 2018, в своем доме был убит влиятельный религиозный муфтий Сами уль-Хака, возродивший в Пакистане организацю "Талибан". Об этом передает Deutsche Welle.

В Пакистане зарезали основателя региональной ячейки

Сообщается, что Сами был зарезан в своем доме в Равалпинди, рядом с Исламабадом. Сын уль-Хаки в момент совершения преступления не смог помочь отцу, так как, по его словам, нападавших было несколько, и они были вооружены огнестрелами. Он вынужден был спрятаться в спальне и дожидаться приезда полиции. 

Премьер-министр Пакистана Имран Хан осудил убийство и призвал правоохранителей срочно начать уголовное производство и объявить в розыск пропавших. Он пообещал денежное вознаграждения любому, кто предоставит информацию о местонахождении убийц муфтия. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ИГИЛ готовиться штурмом брать сирийский лагерь для беженцев в Иордании.


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