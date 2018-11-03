В Киеве подросток покончила жизнь самоубийством из-за "неразделенной любви"

По предварительной информации, девушка 2002 года рождения отправилась "бродить" столичными недостроями и решила взобраться на пожарный кран. Инициатива обернулась трагическими последствиями. Пострадавшая, вероятно, не удержалась за один из поручней лестницы и свалилась с 35 метров.

На своей странице в социальной сети погибшая разместила пост, где говорится про проблемы, связанные с молодым человеком, из-за которого она и решалась на отчаянные действия.

"В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства. Пока решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.115 с примечанием "самоубийство", - говорится в официальном уведомлении Нацполиции.

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