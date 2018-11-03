23:00 03.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве подросток покончила жизнь самоубийством из-за "неразделенной любви"

В столице в Оболонском районе подросток свалился с пожарного крана. Об этом передает пресс-служба ГУ НП Киева.

В Киеве подросток покончила жизнь самоубийством из-за

По предварительной информации, девушка 2002 года рождения отправилась "бродить" столичными недостроями и решила взобраться на пожарный кран. Инициатива обернулась трагическими последствиями. Пострадавшая, вероятно, не удержалась за один из поручней лестницы и свалилась с 35 метров. 

На своей странице в социальной сети погибшая разместила пост, где говорится про проблемы, связанные с молодым человеком, из-за которого она и решалась на отчаянные действия. 

"В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства. Пока решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.115 с примечанием "самоубийство", - говорится в официальном уведомлении Нацполиции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве пенсионерка выпрыгнула с девятого этажа


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