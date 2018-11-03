В Киеве "Газель" на полном ходу протаранила "Славуту" - ФОТО

По предварительной информации, рулевой "Газели" вигался во втором ряду по проспекту Степана Бандеры в сторону Куреневского парка, как вдруг сзади на большой скорости в него влетел грузовик "Газель".

Толчок был такой силы, что легковушку откинуло в отбойник. Прибывшие на место инцидента правоохранители установили, что у водителя "Газели" были все признаки алкогольного опьянения, он спорил с полицейскими и отказался пройти тест на содержание алкоголя.

В результате аварии, водитель "девятки" получил травмы спины и ноги, однако мужчина отказался от госпитализации. На месте работали два экипажа патрульной полиции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Ровенской области на трассе столкнулись две легковушки и грузовик, есть погибшие.