В Египте прямо в воздухе взорвался российский истребитель

По предварительной информации, причиной инцидента могли стать технические неполадки в работе двигателя самолета. Пилоту удалось выжить, в последний момент он успел запустить систему катапультирования.

Во время выполнения учебно-боевого полета выполняли маневры и другие воздушные судна РФ, никто из экипажей остальных самолетов не пострадал.

"В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия", - говорится в официальном уведомлении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в аэропорту Парижа столкнулись два пассажирских самолета.