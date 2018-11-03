20:00 03.11.2018 | Происшествия | Новости
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В Египте прямо в воздухе взорвался российский истребитель

Российский истребитель МиГ-29М разбился во время выполнения тренировочных маневров в Египте. Об этом передает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпораци. 

В Египте прямо в воздухе взорвался российский истребитель

По предварительной информации, причиной инцидента могли стать технические неполадки в работе двигателя самолета. Пилоту удалось выжить, в последний момент он успел запустить систему катапультирования. 

Во время выполнения учебно-боевого полета выполняли маневры и другие воздушные судна РФ, никто из экипажей остальных самолетов не пострадал.

"В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия", - говорится в официальном уведомлении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в аэропорту Парижа столкнулись два пассажирских самолета.


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