15:45 03.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Трагическое ДТП в Ровно: жертвами пьяного шофера стали двое несовершеннолетних - ФОТО

Вчера вечером в городе Ровно по улице Севастопольской пьяный водитель иномарки сбил двух подростков. Об этом передает dtp.kiev.ua.

Трагическое ДТП в Ровно: жертвами пьяного шофера стали двое несовершеннолетних - ФОТО

По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Mercedes-benz, совершил наезд на двух пешеходов 2002 года рождения. Стоит отметить, что оба подростка пересекали дорожную полосу по "зебре".

В результате аварии один пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия, другой был госпитализирован в больницу. Прибывшие на место происшествия правоохранители, этапировали мужчину в медицинское учреждение.

Нарушителя с помощью газоанализатора Аlcotest Drager провели на наличие алкоголя в крови. Аппарат показал результат 2,75 промилле.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на автодороге Киев-Ковель-Ягодин в Ровенской области в результате ДТП погибло два человека. 


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