Трагическое ДТП в Ровно: жертвами пьяного шофера стали двое несовершеннолетних - ФОТО

По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Mercedes-benz, совершил наезд на двух пешеходов 2002 года рождения. Стоит отметить, что оба подростка пересекали дорожную полосу по "зебре".

В результате аварии один пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия, другой был госпитализирован в больницу. Прибывшие на место происшествия правоохранители, этапировали мужчину в медицинское учреждение.

Нарушителя с помощью газоанализатора Аlcotest Drager провели на наличие алкоголя в крови. Аппарат показал результат 2,75 промилле.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на автодороге Киев-Ковель-Ягодин в Ровенской области в результате ДТП погибло два человека.