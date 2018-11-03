09:51 03.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Сутки без потерь: боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных на Донбассе

За прошедшие сутки на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований 25 раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ. Об этом передает пресс-служба ООС. 

Сутки без потерь: боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных на Донбассе

Противник из пулеметов и гранатометов 18 раз открывал огонь в районах населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Пески, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Строгнативка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. 

На Мариупольском направлении боевики применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы, украинские военные вынуждены были открыть превентивный огонь.

На Луганском направлении была замечена разведывательная группа противника, Объединенные силы были вынуждены применить очередные огневые средства, дабы не подпустить врага к линии разграничения. 

В результате обстрелов не пострадал ни один украинский военнослужащий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", государственный департамент Соединенных Штатов призывает Россию не препятствовать мониторинга ситуации на востоке Украины наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.


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