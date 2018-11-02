В Ровенской области на трассе столкнулись две легковушки и грузовик, есть погибшие - ФОТО

Тут столкнулись две легковушки и грузовик. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

Как сообщила пресс-службу полиции Ровенской области, в аварии погибли два пассажира легкового автомобиля. Водитель второй легковой машины и водитель лесовоза не пострадали.

При этом после аварии был усложнен проезд на дороге. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг, 1 ноября, в Ровенской области загорелся дизельный поезд сообщением "Удрицк-Сарны-Здолбунов". В службу спасения Ровенской области по номеру "101" поступило сообщение о пожаре поезда в Костопольском районе станции Моквин. На место инцидента была отправлена аварийно-спасательная бригада.