09:59 02.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ровенской области на трассе столкнулись две легковушки и грузовик, есть погибшие - ФОТО

В Ровенской области в ночь на пятницу, 2 ноября, на автодороге Киев-Ковель-Ягодин произошла смертельная авария.

В Ровенской области на трассе столкнулись две легковушки и грузовик, есть погибшие - ФОТО

Тут столкнулись две легковушки и грузовик. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

Как сообщила пресс-службу полиции Ровенской области, в аварии погибли два пассажира легкового автомобиля. Водитель второй легковой машины и водитель лесовоза не пострадали.

При этом после аварии был усложнен проезд на дороге. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг, 1 ноября, в Ровенской области загорелся дизельный поезд сообщением "Удрицк-Сарны-Здолбунов". В службу спасения Ровенской области по номеру "101" поступило сообщение о пожаре поезда в Костопольском районе станции Моквин. На место инцидента была отправлена аварийно-спасательная бригада.


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