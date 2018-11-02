В Киевской области девушка на ходу выпала из маршрутки - ФОТО

В пятницу, 2 ноября, в Ирпене Киевской области 15-летняя девушка на ходу выпала из маршрутки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.
Как отмечается, несчастный случай произошел по улице Садовой.
По словам очевидцев инцидента, водитель переполненной маршрутки повернул налево на перекрестке и в этот момент внезапно открылась дверь транспортного средства, в результате чего пассажирка выпала на дорогу.
"Пострадавшая оказалась 10-классницей Ирпенской школы", - рассказали в полиции.
Девушку госпитализировали на карете скорой помощи с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.
По указанному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст. 287 (Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Днепре маршрутка врезалась в фуру. На момент аварии в салоне автобуса было много пассажиров.