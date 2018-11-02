В Киевской области девушка на ходу выпала из маршрутки - ФОТО

Как отмечается, несчастный случай произошел по улице Садовой.

По словам очевидцев инцидента, водитель переполненной маршрутки повернул налево на перекрестке и в этот момент внезапно открылась дверь транспортного средства, в результате чего пассажирка выпала на дорогу.

"Пострадавшая оказалась 10-классницей Ирпенской школы", - рассказали в полиции.

Девушку госпитализировали на карете скорой помощи с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

По указанному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст. 287 (Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Днепре маршрутка врезалась в фуру. На момент аварии в салоне автобуса было много пассажиров.