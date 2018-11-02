В Днепре маршрутка въехала в фуру, три человек пострадали

На момент аварии в салоне автобуса было много пассажиров. Трое из них получили травмы.

Как сообщают местные СМИ, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Маршала Малиновского утром. Около семи часов утра маршрутка №7 по неизвестным пока причинам въехала в припаркованную фуру.

Водитель автобуса рассказал, что не заметил ее, так как его ослепило солнце. Скорая помощь увезла в больницу двух женщин и одного мужчину с различными травмами.

Сейчас на месте работает следователь по ДТП. Детали случившегося выясняются.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в Ровенской области в ночь на пятницу, 2 ноября, на автодороге Киев-Ковель-Ягодин произошла смертельная авария. Тут столкнулись две легковушки и грузовик. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.