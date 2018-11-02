10:15 02.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100206991:Polishuk

В Днепре маршрутка въехала в фуру, три человек пострадали

В Днепре в пятницу утром, 2 ноября, маршрутка врезалась в фуру.

В Днепре маршрутка въехала в фуру, три человек пострадали

На момент аварии в салоне автобуса было много пассажиров. Трое из них получили травмы.

Как сообщают местные СМИ, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Маршала Малиновского утром. Около семи часов утра маршрутка №7 по неизвестным пока причинам въехала в припаркованную фуру.

Водитель автобуса рассказал, что не заметил ее, так как его ослепило солнце. Скорая помощь увезла в больницу двух женщин и одного мужчину с различными травмами.

Сейчас на месте работает следователь по ДТП. Детали случившегося выясняются.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в Ровенской области в ночь на пятницу, 2 ноября, на автодороге Киев-Ковель-Ягодин произошла смертельная авария. Тут столкнулись две легковушки и грузовик. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.


Поделиться
Читайте также:
 
The Beatles выпустили новый клип Лоукостер SkyUp открывает новые рейсы в Украине В Ровенской области на трассе столкнулись две легковушки и грузовик, есть погибшие - ФОТО Президент назначил посла Новой Зеландии
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив