Спасатели наших возле берегов Индонезии корпус разбившегося самолета

В пятницу утром, 2 ноября, поисковые работы продолжились. Как сообщает издание Detik, ссылаясь на слова контр-адмирала Юдо Маргоно, фюзеляж практически разрушен.

Водолазы также нашли двигатель и шасси, однако для поднятия обнаруженных частей самолета на поверхность потребуется тяжелая техника.

Напомним, накануне индонезийские спасатели нашли обломок шасси от пассажирского самолета. Ранее сообщалось, что спасатели нашли бортовой самописец Boeing 737, который разбился над Яванским морем.

Как сообщал УРА-Информ, Boeing 737 MAX разбился в понедельник, 29 октября, через 13 минут после вылета из Джакарты.

На борту самолета находились до 189 человек, в том числе восемь членов экипажа. Индонезийские спасатели заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил. Позже на месте крушения самолета в Индонезии обнаружили останки десяти погибших.