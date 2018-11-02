23:20 02.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100207040:roman

Нацполиция провели операцию по ликвидации банды серийных автоугонщиков

Сотрудники Нацполиции задержали группу серийных угонщиков автомобилей. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции. 

Нацполиция провели операцию по ликвидации банды серийных автоугонщиков

Сообщается, что автоугонщиков правоохранители задержали на "горячем". Так, злоумышленники пытались похитить автомобиль Toyota с парковки возле одного из торговых центров в Киевской области. В этот момент оперативники Департамента уголовного розыска совместно с оперативниками Киевской области и бойцами спецподразделения КОРД провели операцию по предотвращению кражи авто. 

Преступниками оказались жители Киева и Киевской области - в возрасте от 30 до 40 лет. Трое из участников - ранее судимые за аналогичные преступления.

На данный момент 4 задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Деснянском районе столицы  полиция задержала банду из четырех человек, которые пытались сбежать с места преступления. Злоумышленников арестовали при попытке ограбления квартир. 


Поделиться
Читайте также:
 
Румынские границы будут охранять "американские патриоты" На Одещине пьяный мужчина уснул в горящем гараже: спасателям удалось оперативно извлечь пострадавшего из огня Россиянину выписали штраф за наезд на яму В Киеве уровень пробок достиг 7-балльной отметки
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив