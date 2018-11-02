Нацполиция провели операцию по ликвидации банды серийных автоугонщиков

Сообщается, что автоугонщиков правоохранители задержали на "горячем". Так, злоумышленники пытались похитить автомобиль Toyota с парковки возле одного из торговых центров в Киевской области. В этот момент оперативники Департамента уголовного розыска совместно с оперативниками Киевской области и бойцами спецподразделения КОРД провели операцию по предотвращению кражи авто.

Преступниками оказались жители Киева и Киевской области - в возрасте от 30 до 40 лет. Трое из участников - ранее судимые за аналогичные преступления.

На данный момент 4 задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Деснянском районе столицы полиция задержала банду из четырех человек, которые пытались сбежать с места преступления. Злоумышленников арестовали при попытке ограбления квартир.