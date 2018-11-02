01:00 02.11.2018 | Происшествия | Новости
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Количество жертв непогоды в Италии возросло до 17 человек

В Италии за день жертвами непогоды стали четыре человека.

Количество жертв непогоды в Италии возросло до 17 человек

Таким образом, по состоянию на четверг, 1 ноября, общее число погибших достигло 17 человек. Как сообщает итальянская газета La Repubblica, сегодня в области Валле-д'Аоста погибли два человека. На их машину упало дерево, а они были внутри.

В области Трентино - Альто-Адидже в больнице скончался мужчина, который ранее пострадал от падения дерева. В этой же области из-за непогоды погиб 81-летний мужчина, после падения с крыши своего дома.

Хуже всего погодные условия в области Венето, там объявлен "красный уровень опасности". Накануне глава региона Лука Дзайа оценил ущерб, нанесенный области сильными дождями и ветром в миллиард евро.

Синоптики объявили "оранжевый" уровень опасности в областях Лацио, Лигурия и на Сицилии, а "желтый" - в Пьемонте, Тоскане и Кампании.

В Венеции ожидается повышение уровня воды до 110 сантиметров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Венеции от масштабных наводнений пострадала мозаика в главном городском храме - древнем Соборе святого Марка. Мозаичный пол и бронзовые двери собора существенно повреждены. Морская волна накрыла Венецию в понедельник. Три четверти города оказалось под водой, которая поднялась в некоторых местах на 156 сантиметров. От наводнения пострадала и известная площадь святого Марка - это одна из самых низких точек города.


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