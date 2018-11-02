ДТП на 100 тыс долларов: под Киевом Range Rover "помял" Porshe Cayenne - ФОТО

По предварительной информации, водитель немецкой иномарки не заметила пешехода, который двигался по "зебре", и резко свернула сторону. Однако, позади двигался Range Rover, водитель которого резко "вмялся" в остановившуюся машину.

В результате аварии никто серьезно не пострадал. Во втором автомобиле жена водителя получила легкий удар от столкновения. Range Rover получил повреждения и был эвакуирован.

На место происшествия прибыл полицейский патруль и медики. Обстоятельства инцидента устанавливаюся.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на выезде из Киева водитель автомобиля на высокой скорости врезался в бывший пост ГАИ, а ныне - дорожную станцию полиции.