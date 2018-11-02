21:32 02.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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ДТП на 100 тыс долларов: под Киевом Range Rover "помял" Porshe Cayenne - ФОТО

В Киеве на Житомирском шоссе Range Rover протаранил элитный Porshe. Об этом передает dtp.kiev.ua.

ДТП на 100 тыс долларов: под Киевом Range Rover

По предварительной информации, водитель немецкой иномарки не заметила пешехода, который двигался по "зебре", и резко свернула сторону. Однако, позади двигался Range Rover, водитель которого резко "вмялся" в остановившуюся машину.

В результате аварии никто серьезно не пострадал. Во втором автомобиле жена водителя получила легкий удар от столкновения. Range Rover получил повреждения и был эвакуирован. 

На место происшествия прибыл полицейский патруль и медики. Обстоятельства инцидента устанавливаюся.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на выезде из Киева водитель автомобиля на высокой скорости врезался в бывший пост ГАИ, а ныне - дорожную станцию полиции. 


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