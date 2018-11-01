В Ровенской области загорелся поезд - ФОТО

Как отмечается, в службу спасения Ровенской области по номеру "101" поступило сообщение о пожаре поезда в Костопольском районе станции Моквин. На место инцидента была отправлена аварийно-спасательная бригада.

По словам спасателей, пожар локализован в 13:45, а полностью ликвидировали в 14:30. В этот раз жертв и пострадавших нет.

К ликвидации возгорания были привлечены три единицы спецтехники ГСЧС и 16 человек личного состава спасателей, также был привлечен пожарный поезд "Укрзализныци" со станции города Сарны.

Сейчас устанавливаются все причины возгорания.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве произошел пожар в офисном здании, его составила 2 квадратных метра.