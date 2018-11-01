В Харькове неизвестные взорвали банкомат и украли деньги - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, сообщение о взрыве поступило в Холодногорский районный отдел полиции около 5:00. На этот раз пострадавших в результате инцидента нет.

Специалисты взрывотехнического управления Харьковской полиции подчеркнули, что грабители использовали самодельное взрывное устройство.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают сумму похищенных средств.

Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос о его квалификации. Полиция разыскивает причастных к взрыву.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Херсоне возле одного из банкоматов неизвестные бросили взрывное устройство.