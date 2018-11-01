В Бердянске возле обменника произошла стрельба, ранены три человека

В результате инцидента были ранены трое мужчин. Злоумышленника задержал и доставили в полицию.

Как сообщило местное издание "Pro.berdyansk.biz", инцидент произошел около девяти часов вечера на проспекте Труда возле круглосуточного ломбарда. По предварительной информации, неизвестный мужчина с оружием напал отстегивался от валютчиков.

По словам очевидцев, стрелок пытался обменять фальшивые деньги, но это заметили валютчики. После этого стрелок открыл огонь из пистолета.

На месте преступления остались гильзы и следы крови. Пострадавших скорая помощь увезла в городскую больницу.

Полиция оперативно отреагировала и оцепила место преступления. В данный момент по факту происшествия ведется следствие. По имеющейся у нас информации, пистолет, из которого стрелял преступник, предположительно боевой, - рассказали правоохранители.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на одесском стадионе Черноморец в среду, 31 октября, во время футбольного матча произошел взрыв. По предварительным данным никто из людей не пострадал. Как сообщает местное издание Думская, неизвестные фанаты бросили взрывпакеты на поле, где проходил матч 1/8 финала Кубка Украины. Одесские "моряки" принимали полтавскую Ворсклу. Взрывы прогремели на 64 минуте, сразу после успешного пенальти в ворота Черноморца.