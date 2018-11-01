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В аэропорту Парижа столкнулись два пассажирских самолета

В Париже в четверг вечером, 31 октября, в аэропорту Руасси - Шарль де Голль столкнулись два пассажирских самолетов.

В аэропорту Парижа столкнулись два пассажирских самолета

К счастью, никто из людей во время аварии не пострадал. Как сообщает издание Le Parisien, самолет Airbus A330-200 авиакомпании Air France, который должен был вылететь на французский остров Сен-Мартен в Карибском море, столкнулся с лайнером американской компании Delta Air Lines на рулежной дорожке.

При столкновении крыло самолета авиакомпании из США задело хвост Airbus. В связи с аварией вылет самолета Air France был отменен.

В результате инцидента никто не пострадал, все пассажиры были отправлены в пункт назначения резервным бортом.

Французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации проводит расследование происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 29 октября в Индонезии потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг. На его борту было 189 человек, никто не выжил.


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