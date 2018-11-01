Спасатели нашли бортовой самописц с потерпевшего крушения индонезийского лайнера

Сегодня около 10:45 по местному времени самописец был извлечен и доставлен на расшифровку. Как сообщила газета "Джакарта пост", для поиска бортовых самописцев поисковая группа использовала гидролокаторы, а также дистанционно управляемый подводный аппарат.

Изучение бортового самописца должно помочь найти ответ на вопрос, почему новый самолет потерпел крушение в ясную погоду.

В то же время, газета уточняет, что более ранние сообщения об обнаружении фюзеляжа оказались ложными, Basarnas отметило, что поднятый на поверхность ранее 20-метровый объект, принятый за часть самолета, оказался обломком корабля.

Напомним, "Боинг" 737 индонезийской авиакомпани Lion Air потерпел крушение над морем у западного побережья острова Ява в понедельник. На борту находились 189 человек.

Как сообщал УРА-Информ, незадолго до потери связи пилот запросил разрешение на возвращение в аэропорт вылета и получил его. Связь с самолетом была потеряна через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты.