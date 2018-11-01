На главной автомагистрали Канады произошло ДТП

Согласно информации, бензовоз выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной. В результате столкновения автомобили моментально загорелись. Водителей спасти не удалось.

Ситуация также была усложнена тем, что дтп произошло ввечером, когда магистраль была наиболее загружена. Поэтому образовались километровые пробки. Поскольку авария случилась в час-пик, довольно много машин также по неволе стали участниками аварии. Однако, несмотря на это, информации о новых пострадавших не поступало.

Очевидцы публикуют в соцсетях видео и фото с места событий, на которых дым от пожара виден издалека.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", в Тернопольской области автомобиль на большой скорости влетел в бетонное ограждение, вследствие чего его розорвало пополам.