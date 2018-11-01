13:57 01.11.2018 | Происшествия | Новости
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На главной автомагистрали Канады произошло ДТП

В четверг, 31 октября, возле Торонто на шоссе №407 произошло дорожно-транспортное проишествие, которое парализовало главную южную автомагистраль страны.

На главной автомагистрали Канады произошло ДТП

Согласно информации, бензовоз выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной. В результате столкновения автомобили моментально загорелись. Водителей спасти не удалось.

Ситуация также была усложнена тем, что дтп произошло ввечером, когда магистраль была наиболее загружена. Поэтому образовались километровые пробки. Поскольку авария случилась в час-пик, довольно много машин также по неволе стали участниками аварии. Однако, несмотря на это, информации о новых пострадавших не поступало.

Очевидцы публикуют в соцсетях видео и фото с места событий, на которых дым от пожара виден издалека. 

Напомним, как сообща "УРА-Информ", в Тернопольской области  автомобиль на большой скорости влетел в бетонное ограждение, вследствие чего его розорвало пополам.


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