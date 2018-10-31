В Запорожье задержали крупного торговца метамфетамином и ЛСД - ФОТО

В ходе проведения обыска в квартире подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли 300 пакетов с наркотическим средством общим весом около 600 гр, предварительно - с "метамфетамином".

Кроме того, полисмеными было изъято 216 полимерных упаковок, в которых содержится по четыре пластиковые ампулы с наркотическим веществом, предварительно - с концентратом «опия ацетилированного», а также пистолет.

Прокуратура области уже возбудила уголовное производство по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в селе Ожерельное Запорожской области в воскресенье, 21 октября, полиция обнаружила плантацию наркотиков.