10:23 31.10.2018 | Происшествия | Новости
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В посольстве Ватикана в Италии нашли человеческие останки

В посольстве Святого Престола в Италии работники обнаружили человеческие кости.

В посольстве Ватикана в Италии нашли человеческие останки

Об этом сообщило Радио Ватикана.

Фрагменты костей были обнаружены во время реконструкции над пристройкой в ​​посольстве Ватикана. Главный прокурор заявил, что поручил судебным специалистам определить возраст, пол и дату смерти тела.

Итальянские медиа предполагают, что это могут быть останки Эмануэлы Орланди - 15-летней дочери сотрудника Ватикана, которая исчезла в 1983 году. Дело Орланди до сих пор не раскрыто. Это одна из самых больших загадок в современной итальянской истории. Сначала ее исчезновения связывали с возможной попыткой неизвестных получить свободу для Мехмета Али Агка, турецкого боевика, который в 1981 году стрелял в папу Римского Иоанна Павла II, а затем отбывал пожизненное наказание в итальянской тюрьме.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Ватикан выпустил свой аналог игры Pokemon: GO со святыми отцами и монахами вместо покемонов. 


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