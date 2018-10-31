В Одессе горела свалка и автомобили - ФОТО

По предварительной информации, там горел склад на Шкодовой горе. В результате возгорания были повреждены четыре автомобиля, которые находились неподалеку.

Как сообщает 7 канал, о пострадавших пока не сообщается.

В свою очередь, в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что горела территория на площади в 120 квадратных метров. Вероятной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем.

Уже на месте спасатели обнаружили, что горит мусор, дерево и три заброшенных кузовов грузовых автомобилей. Пожар тушили 24 спасателя и четыре единицы техники.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на одесском стадионе Черноморец в среду, 31 октября, во время футбольного матча произошел взрыв.

По предварительным данным никто из людей не пострадал. Как сообщает местное издание Думская, неизвестные фанаты бросили взрывпакеты на поле, где сегодня проходил матч 1/8 финала Кубка Украины. Одесские "моряки" принимали полтавскую Ворсклу.