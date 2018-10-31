В Киеве иномарка на огромной скорости влетела в трактор - ФОТО

В столице, 31 октября на Южном мосту произошло ДТП с участием хозяйственного трактора. Об этом передает dtp.kiev.ua.
По предварительной информации, рулевой Hyundai двигался на высокой скорости в сторону Выдубичей и проигнорировал знаки дорожных работ.
В итоге, водетель иномарки снес несколько знаков и после этого врезался в передний ковш трактора, который работал в крайней левой полосе. Кроме того, от стремительного удара легковкушку протащило дальше по проезжей части и она перевернулась.
В ДТП постарадала пассажир иномарки, жензину госпитализировали в больницу с диагнозом закрытая-черепномозговая травма и перелом локтевого сустава.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве полицейская машина сбил пешеход.