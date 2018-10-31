17:32 31.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве иномарка на огромной скорости влетела в трактор - ФОТО

В столице, 31 октября на Южном мосту произошло ДТП с участием хозяйственного трактора. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве иномарка на огромной скорости влетела в трактор - ФОТО

По предварительной информации, рулевой Hyundai двигался на высокой скорости в сторону Выдубичей и проигнорировал знаки дорожных работ.

В итоге, водетель иномарки снес несколько знаков и после этого врезался в передний ковш трактора, который работал в крайней левой полосе. Кроме того, от стремительного удара легковкушку протащило дальше по проезжей части и она перевернулась.

В ДТП постарадала пассажир иномарки, жензину госпитализировали в больницу с диагнозом закрытая-черепномозговая травма и перелом локтевого сустава.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве полицейская машина сбил пешеход


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