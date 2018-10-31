В Италии в пожаре сгорели сотни автомобилей Maserati

В результате стихийного бедствия сотни автомобили марки Maserati были уничтожены. Как сообщает во вторник, 30 октября, La Repubblica, потоки воды затопили две автомобильные стоянки. Вода спровоцировала короткое замыкание, что и привело к взрыву аккумуляторных батарей и пожару.

Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы потушить возгорание. По данным СМИ, все машины предназначались для экспорта в страны Ближнего Востока.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Италии, где непогода парализовала страну, продолжает расти количество жертв. По состоянию на вечер вторника, 30 октября, количество жертв возросло до 11 человек. Как сообщает газета La Repubblica, в шести областях страны действует "красный" уровень угрозы в связи со штормами, проливными дождями и оползнями. В частности, в списке областей, оказавшихся в наибольшей степени затронутыми непогодой, - Ломбардия, Венеция, Лигурия, Фриули-Венеция-Джулия, Абруццо и Трентино - Альто-Адидже.